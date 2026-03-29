Alerta: Confirmaron tres casos de la gripe H3N2 en Argentina

En las últimas horas se confirmaron tres casos de gripe H3N2 en Argentina, confirmados por la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” mediante secuenciación genómica de una serie de muestras analizadas.

Los infectados con el virus el virus H3N2 subclado K son dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y un niño que está internado en la Ciudad de Buenos Aires.

En todos los casos la evolución fue favorable y sin complicaciones graves, aunque la detección indica que el virus está circulando en el país.

La Influenza A H3N2 es un subtipo del virus de la gripe que infecta a humanos y animales. Es parte de los virus influenza A que se caracterizan por dos proteínas de superficie importantes: la hemaglutinina (H) — permite que el virus se adhiera e ingrese a las células del hospedador, y la neuraminidasa (N) — facilita la salida de nuevas partículas virales de las células infectadas.

El virus H3N2 tiene gran capacidad para mutar y evolucionar, lo que le permite evadir en parte la inmunidad de la población. Asimismo, causa síntomas respiratorios típicos de influenza, como fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, dolores musculares y malestar general.

La variante de 2025 (subclado K) ha mostrado mutaciones que facilitan una transmisión más eficiente y una temporada de gripe más temprana y extensa en varios países, aunque con síntomas comparables a la gripe estacional.