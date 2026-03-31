Cuáles son las recomendaciones sanitarias ante la nueva gripe H3N2

Ante la circulación de la influenza A (H3N2) en el país, el nuevo subtipo del virus de la gripe, las autoridades sanitarias dieron a conocer una serie de recomendaciones.

Luego de que se confirmaran los tres primeros casos, el Ministerio de Salud e la Nación aclaró que “hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes”.

En efecto, la cartera sanitaria sugirió mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir objetos personales.

#Salud 😷 Alerta: Confirmaron tres casos de la gripe H3N2 en Argentina



🦠 Son dos adolescentes y un niño, quien se encuentra internado pero sin complicaciones graves. Los principales síntomas del virus son fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga y dolores musculares.… pic.twitter.com/8yplVGErB1 — ANDigital (@ANDigitalOK) December 19, 2025

Asimismo, limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas, ventilar adecuadamente los ambientes.

Respecto a la vacunación, se informó que los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.

También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.

“Las vacunas son seguras y gratuitas. Están disponibles en vacunatorios y centros de salud”, completó el Ministerio de Salud.