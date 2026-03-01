Tras la controversia por la medición de precios, este martes se conoce la inflación de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el dato de inflación de enero, en medio de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna y la controversia en torno a la metodología para renovar precios.

Tanto el Gobierno como consultoras privadas estiman que el primer mes del año mostrará una inflación cercana al 2,5 %.

El IPC de enero llegará luego del cimbronazo que significó la salida de Lavagna, tras los desacuerdos internos sobre cómo medir los precios.

Estaba prevista una nueva metodología de medición del IPC, lo que implicaba actualizar la canasta de consumo y el método de cálculo, pero el Gobierno decidió postergarla hasta que el proceso de desinflación esté “consolidado”.

De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, debió salir a dar explicaciones y negó que, con la nueva medición, la suba de precios se ubicaría en el 3,5 %.

En las útimas horas, se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que suelte anticipar el dato del INDEC. En el primer mes del año, arrojó un abrupto salto del 3,1 % en los precios porteños.