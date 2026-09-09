El Gobierno dictó la conciliación obligatoria ante un posible paro de colectivos en el interior

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas del interior.

El gremio conducido por Roberto Fernández había advertido a los empresarios del sector que si no actualizaban los salarios de los choferes conforme a los montos acordados en AMBA, avanzarían con un paro de colectivos en el interior del país.

“Los empresarios de transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA”, fue uno de los argumentos de la UTA.

🚍 La UTA amenaza con un paro de colectivos en el interior del país



💲 El gremio que conduce Roberto Fernández exigió que los empresarios abonen los salarios conforme a los montos acordados en el AMBA.



✊🏽 De lo contrario, el miércoles 11 de febrero levarán a cabo una medida de… pic.twitter.com/pzkw7XhADG — ANDigital (@ANDigitalOK) February 9, 2026

En este contexto, la medida gubernamental rige por quince días desde las 0 horas del miércoles 11 de febrero.

Por consiguiente, as partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal del servicio.