Política | 10 feb 2026
Conflicto en pausa
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria ante un posible paro de colectivos en el interior
Así lo dispuso el Ministerio de Capital Humano tras la advertencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de concretar una medida de fuerza este miércoles si no se actualizaban los salarios de los choferes.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas del interior.
El gremio conducido por Roberto Fernández había advertido a los empresarios del sector que si no actualizaban los salarios de los choferes conforme a los montos acordados en AMBA, avanzarían con un paro de colectivos en el interior del país.
“Los empresarios de transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA”, fue uno de los argumentos de la UTA.
🚍 La UTA amenaza con un paro de colectivos en el interior del país— ANDigital (@ANDigitalOK) February 9, 2026
💲 El gremio que conduce Roberto Fernández exigió que los empresarios abonen los salarios conforme a los montos acordados en el AMBA.
✊🏽 De lo contrario, el miércoles 11 de febrero levarán a cabo una medida de… pic.twitter.com/pzkw7XhADG
En este contexto, la medida gubernamental rige por quince días desde las 0 horas del miércoles 11 de febrero.
Por consiguiente, as partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal del servicio.