miércoles 09 de septiembre de 2026 - Edición Nº4554

Política | 10 feb 2026

Conflicto en pausa

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria ante un posible paro de colectivos en el interior

Así lo dispuso el Ministerio de Capital Humano tras la advertencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de concretar una medida de fuerza este miércoles si no se actualizaban los salarios de los choferes.

Habrá normal funcionamiento de colectivos en todo el país.
TAGS: COLECTIVOS, PARO, CONCILIACION OBLIGATORIA

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas del interior.

El gremio conducido por Roberto Fernández había advertido a los empresarios del sector que si no actualizaban los salarios de los choferes conforme a los montos acordados en AMBA, avanzarían con un paro de colectivos en el interior del país.

“Los empresarios de transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA”, fue uno de los argumentos de la UTA.

En este contexto, la medida gubernamental rige por quince días desde las 0 horas del miércoles 11 de febrero.

Por consiguiente, as partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal del servicio.

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