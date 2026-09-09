Pablo Moyano estalló contra los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

En la previa de la sesión por el proyecto de reforma laboral, el líder camionero Pablo Moyano responsabilizó a aquellos gobernadores del peronismo, cuyos senadores van a acompañar en el recinto.

“Rechazo en forma total la reforma laboral”, reiteró Moyano, y apuntó directamente contra los mandatarios provinciales del PJ.

En declaraciones a Futurock, señaló: “Hago responsable a los gobernadores del peronismo que hoy están dando los votos para que se haga la reforma laboral como la está pidiendo el FMI”.

🏛️ Patricia Bullrich presentó el texto definitivo de la reforma laboral: Se vota este miércoles



🗣️ La jefa del bloque de La Libertad Avanza destacó “la primera ley laboral en democracia” y dijo que el punto central es “la eliminación de la industria del juicio”.… pic.twitter.com/EbG2zVVJVK — ANDigital (@ANDigitalOK) February 10, 2026

Puntualmente, el sindicalista cargó contra el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. “Viene del movimiento obrero, una cosa de locos que un dirigente gremial dé los dos senadores para aprobar una reforma laboral que viene a sacarle un montón de derechos a los trabajadores” espetó.

De cara a la jornada del miércoles y la movilización convocada por la central obrera, Moyano bregó para que los legisladores “recapaciten”.

“Esperemos que con la presión que ejerzamos mañana con los miles y miles de trabajadores que estemos en la calle recapaciten estos tipos y rechacen totalmente esta reforma laboral, que ya sabemos lo que pasó en los años '90 con la ley banelco de De la Rúa”, completó.

En el planto parlamentario, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dio a conocer el texto definitivo y anticipó que, gracias al acompañamiento de aliados, la iniciativa recibirá media sanción en la Cámara alta.