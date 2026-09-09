Fuerte operativo en adyacencias del Congreso por las protestas contra la reforma laboral

El Gobierno dispuso para este miércoles un fuerte operativo de seguridad, que incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsa el oficialismo.

Según precisó Noticias Argentinas, el Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, aplicará “Protocolo Antipiquetes”, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.

✊🏽 La CGT marcha al Congreso mientras el Gobierno confía en lograr la media sanción



🏛️Sin ir al paro general, la central obrera se movilizará este miércoles frente al Senado. En el oficialismo reina el optimismo, luego de que Patricia Bullrich asegurara que están los votos para… pic.twitter.com/YQawRfzLBf — ANDigital (@ANDigitalOK) February 11, 2026

Desde la cartera aseguraron que se “buscará garantizar la libre circulación” de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes.

También remarcaron que el despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el Palacio Legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos -su continuación Callao - y Riobamba).

Tal como sucede todos los miércoles, en las habituales marcha de los jubilados se implementará el sistema de vallado en el perímetro del Congreso, una medida que probablemente impacte en el tránsito.

A eso se sumará a la presencia policial en los principales accesos a la Ciudad, con el fin de controlar la llegada de columnas de los sindicatos convocantes como los gremios nucleados en la CGT, las dos CTA , ATE, UOCRA y la UOM, entre otros.

Así las cosas, se recomienda evitar la zona debido a las complicaciones de tránsito anteriormente nombradas, el despliegue policial y la concentración de activistas, organizaciones sociales, sindicales y políticas.