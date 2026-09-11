Optimismo libertario: “Se va a aprobar la reforma laboral, gana la Argentina”

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se mostró muy optimista en la previa del debate de la reforma laboral en la Cámara alta.

En torno a los cuestionamientos a la normativa, explicó que “no hay ninguna pérdida de derechos y todos los que se suman al sector formal tendrán los beneficios de esta en blanco”.

Del mismo modo, el legislador oficialista dijo que la nueva ley “va a generar empleo en el país”.

“Somos muy optimistas, se va a aprobar. Gana la Argentina, estamos trabajando para la Argentina”, reforzó el parlamentario de La Libertad Avanza.

Por último, consultado sobre los acuerdos para avanzar en la aprobación, puso de relieve que los consensos se dieron en aras de una “ley posible”.