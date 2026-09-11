El titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación, José Mayans, ratificó el rechazo de la principal fuerza opositora al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

“Es una ley que dicen que es laboral, pero es contra los trabajadores”, esgrimió el legislador formoseño antes del debate en el recinto.

En este sentido, advirtió que la normativa en cuestión “viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales”.

👎🏽 El peronismo lleva al recinto su rechazo a la reforma laboral: “Viola la Constitución”



🏛️ El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, anticipó su rechazo a la norma.



💬 Y advirtió que “el Poder Ejecutivo está apretando con todo a los gobernadores”… pic.twitter.com/SLxMybvund — ANDigital (@ANDigitalOK) February 11, 2026

Al respecto, ejemplificó con “el banco de horas, que es la base del sistema; los salarios; resta la posibilidad de horas extra y de capacitarse, porque dispone del tiempo del trabajador”.

“El Poder Ejecutivo está apretando con todo a los gobernadores y le va a pasar a todos los gobiernos provinciales”, sentenció Mayans.