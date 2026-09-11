Se entregó el hermano del futbolista Lucas Pires: “No lo quise matar”

Profundo dolor generó en el mundo del fútbol la muerte de Lucas Pires, el exjugador de Almirante Brown que el viernes pasado fue asesinado tras recibir cortes en uno de sus brazos con una botella rota producto de una pelea callejera, pero gran conmoción fue saber que el autor fue uno de sus hermanos, Marcos.

El hecho se produjo en las calles Raulies y Alagon de Rafael Castillo, localidad del distrito de La Matanza, en el Conurbano bonaerense oeste donde Lucas, de 29 años de edad, mantuvo una pelea con su hermano Marcos, de 27.

En esa gresca el primero recibió heridas cortantes en su antebrazo derecho, que a los pocos minutos le hicieron perder el conocimiento por la cantidad de sangre que perdió, y por ello debió ser trasladado al Hospital “Néstor Kirchner”, donde le dieron la atención necesaria y hasta lo intervinieron quirúrgicamente, pero finalmente no resistió y falleció.

En las últimas horas se entregó el agresor, más precisamente este martes por la mañana, y lo primero que hizo ante el fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI especializada en homicidios del Departamento Judicial La Matanza, fue confesar el hecho pero advertir: “No lo quise matar”.

Junto a las declaraciones de Maros trascendieron las imágenes del terrible suceso, captadas por una cámara de seguridad de la zona, y en las imágenes se observa la pelea entre ambos, pero también la andanada de puntazos que el agresor le da a la víctima con lo que se presume es una botella rota.

🚔 Cayó el hermano del futbolista Lucas Pires y dijo que “no lo quise matar”



⚖️ Finalmente se entregó Marcos Pires, el principal apuntado por la fiscalía de Adrián Arribas en La Matanza.



🎦 Según trascendió, el acusado confesó el hecho, que fue captado por una cámara del lugar.… pic.twitter.com/7DltCWxjdR — ANDigital (@ANDigitalOK) February 11, 2026

Marcos confesó que tomó una botella luego de que su hermano “agarró un piedra”, y que lo hizo “para defenderse”.

Tras el crimen, el ahora imputado en una causa caratulada como “homicidio” fue evitando ser capturado en distintas casas, hasta que decidió entregarse a las autoridades dado el operativo policial organizado para dar con su paradero.

Ahora seguramente será el fiscal quien defina su suerte, que parece irremediablemente ser detrás de las rejas.

Vale decir que Lucas contaba con antecedentes penales por violencia de género, en rigor por “lesiones leves agravadas por el vinculo y daños”, por lo que la UFI Nº 16 le había impuesto una restricción perimetral sobre él, en un caso en el que intervino además el Juzgado de Familia Nº 5.

Respecto de su pasado en La Fragata, Pires vistió la camiseta de Almirante Brown entre los años 2015 y 2016 y convirtió un gol, ante Brown de Adrogué.