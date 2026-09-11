Grabois emparentó la reforma laboral con la Ley Banelco: “No olvidar”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, condenó la media sanción a la reforma laboral y la represión en inmediaciones del Congreso, mientras se desarrollabada el debate en el Senado.

“Este modelo no cierra sin represión. Este mamarracho de reforma laboral es igual a la Ley Banelco cuando el Gobierno de Bullrich, la todopoderosa ministra de Trabajo, se jactaba de canjear votos por plata”, puntualizó el dirigente social.

Este modelo no cierra sin represión. Este mamarracho de reforma laboral es igual a la Ley Banelco cuando el gobierno de Bullrich, la Todopoderosa Ministra de Trabajo, se jactaba de canjear votos por plata. Un par de meses después, Bullrich no era tan poderosa, el gobierno no era… — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 11, 2026

“Además, Un par de meses después, Bullrich no era tan poderosa, el Gobierno no era tan cancherito y terminaron huyendo en helicóptero con el país en ruinas. No olvidar”, sentenció el legislador.

Así, Grabois aludió al escándalo de las coimas que comenzó a decretar la suerte del Gobierno de Fernando de la Rúa, con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo.