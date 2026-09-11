“Sos millonario, laucha”: Marra llevó empanadas “low cost” a la policía y fue viral

El exdiputado porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, fue tendencia en redes sociales por su acción “solidaria” de llevar una docena de empanadas y agua a los efectivos policiales que prestaban servicio en inmediaciones del Congreso, mientras se debatía la reforma laboral.

“Luego de ver la locura que pasó en el Congreso, antes de volver a mi casa, en modo simbólico y de agradecimiento, le traigo empanadas y agua a la policía que hoy puso en riesgo su vida ante estos enfermos mentales que tiraron piedras y bombas”, expresó el corredor de bolsa, con una caja de “Big Pizza”, en la mano, una franquicia de pizzas y empanadas de bajo costo.

Luego, explicó que acudió al lugar “como ciudadano”, ya que hoy por hoy no tiene “ningún cargo” y tampoco dice estar “en ningún partido político”.

“Simplemente estaba en la oficina, me dio mucha bronca y es una forma de representar lo que muchos argentinos quieren: respeto a las fuerzas de seguridad”, completo el youtuber financiero.

De todas maneras, lo que pretendió exhibirse como un gesto altruista, se terminó interpretando en redes sociales de mala manera para Marra, habida cuenta de la presunta mala calidad de las empanadas en cuestión.

🥟 Ramiro Marra llevó empanadas “low cost” a la policía y fue viral



👮🏽‍♂️👮🏽‍♀️ El youtuber financiero y exdiputado libertario se grabó en un gesto de apoyo a las fuerzas de seguridad apostadas en el Congreso en el marco de la violencia por el tratamiento de la Reforma Laboral.



🤳🏽 En… pic.twitter.com/lPBC08Ovvd — ANDigital (@ANDigitalOK) February 12, 2026

“Sos un miserable gordo, seguro le comiste la mitad”; “Menos mal que aclaraste que era simbólico, laucha”; “Pero a la vuelta estaba La Americana también eh!!” y “Gordo no podés ser tan rata jajajaja. Un caramelo Halls es más masticable que esa mierda”, fueron algunos comentarios que convirtieron a #BigPizza en tendencia.

Y el aluvión de cuestionamientos no frenó: “Taaaanto te vas a grabar? Fantasma.... además con esa cajita miserable no les llenaste ni una muela seguramente a todo ese batallón. Dejá andá pa allá bobo”; “Nunca llevarle comida a la gente en situación de calle, ¿no?”; “Una pizza para 20 personas jajajajajaa dejá nomás mostro”; “¿Big pizza? Sos un miserable vivís en Madero pedazo de culorroto”; “te hacés el poronga por dar dos empanadas que salen mil pesos cada una” y “pedazo de rata, comida barata les regalás cuando sos millonario. Ahí a una cuadra tenés La Americana, y le llevás las baratas. Otario”.