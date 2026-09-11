Identificaron al joven hallado muerto en la laguna del Aero Club La Plata e investigan suicidio

El muchacho hallado sin vida en la laguna ubicada en la zona del Aero Club, a la vera de la Autopista Buenos Aires-LaPlata, fue identificado oficialmente y la causa se investiga como suicidio, según informaron fuentes policiales y judiciales, bajo la órbita de la UFI N° 8.

La víctima fue identificada como Kevin Alejandro Baiza, de 22 años, con domicilio en calle 132 entre 82 y 83 de la capital bonaerense.

El hallazgo se produjo en cercanías del kilómetro 51 de la Autopista Buenos Aires–La Plata, en el sector de la laguna lindero al predio aeronáutico.

Tras las primeras actuaciones, la investigación avanzó para reconstruir las últimas horas del joven. En ese marco se presentó ante las autoridades Agustina Micaela Zavala, de 19 años, quien manifestó ser la novia de Baiza desde hacía aproximadamente tres meses.

Según su declaración, el pasado 8 de febrero ambos mantuvieron una fuerte discusión en la ciudad de La Plata.

La joven indicó que, al retirarse del lugar, el muchacho le expresó su intención de quitarse la vida. Desde ese momento no volvió a tener contacto con él ni pudo establecer su paradero. También señaló que no había radicado previamente una denuncia por averiguación de paradero.

En su testimonio, la joven agregó que la víctima atravesaba problemas de consumo de sustancias y situaciones personales complejas.

Con estos elementos, el magistrado interviniente fue notificado y tomó conocimiento formal de lo sucedido, incorporando la declaración al expediente.

Fuentes del caso indicaron que no se detectaron, en principio, signos de intervención de terceros, aunque se continúan realizando diligencias para completar la reconstrucción de los hechos.

Peritos y personal policial trabajaron en el lugar del hallazgo y se ordenaron las pericias de rigor para confirmar la mecánica del fallecimiento. El resultado de los estudios complementarios será clave para cerrar la investigación.

El caso generó impacto entre allegados y vecinos, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias que rodearon la muerte del joven.