Ley penal juvenil: Diputados debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir este jueves en una sesión especial el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional, y cuenta dictamen de mayoría, lo que facilita su tratamiento en el recinto.

Entre los principales cambios, el texto establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves como homicidio, abuso sexual, secuestro, etc.

💬| @Ramir_Gutierrez: “El delito debe tener consecuencias. Para los 8 casos graves como la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio y las torturas, nuestro proyecto prevé la privación de la libertad”. pic.twitter.com/gpKjhakxVD — Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 12, 2026

La pena máxima es hasta 15 años de prisión para estos casos, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena.

Asimismo, las condenas con privación de la libertad serán consideradas de último recurso, en pos de priorizar priorizando medidas alternativas cuando se tratare de infracciones menos graves.

La Libertad Avanza junto a aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales respaldan el dictamen que baja la edad a 14 años, bajo el argumento de que responde a las “demandas de seguridad y justicia ante hechos delictivos cometidos por menores”.

Por el contrario, desde el peronismo y la izquierda cuestionan que la baja de la edad no atiende en profundidad las causas de violencia juvenil, e incluso deslizan que podría ser inconstitucional o contraria a estándares internacionales de derechos de infancia.

En otro orden, la Cámara baja discutirá el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea.