Kicillof criticó la baja de edad de imputabilidad: “No se trata de anuncios grandilocuentes”

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación debate la reforma del régimen penal juvenil, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó la propuesta que baja la edad de imputabilidad a los 14 años para delitos graves.

Fue al firmar la adhesión de 30 municipios al programa Entramados, una iniciativa que impulsa una estrategia integral de intervención territorial destinada a abordar la situación de jóvenes con problemas con la ley penal.

“No se trata de anuncios grandilocuentes, sino de trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos”, destacó Kicillof.

❌ “Puro marketing”: El gobierno de Kicillof rechazó la baja de edad de imputabilidad



🗣️ “No viene a resolver ningún problema real”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre el proyecto de Ley Penal Juvenil impulsado por la Casa Rosada.



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En las antípodas de la propuesta del gobierno de Javier Milei para endurecer penas a menores que delinquen, el mandatario bonaerense apuntó: “Invertimos para detectar señales de alerta temprana, intervenir y cortar trayectorias delictivas”.

Días atrás, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había señalado que reducir la edad de imputabilidad “no viene a resolver ningún problema real”, y emparentó el proyecto del Gobierno con una maniobra de “marketing”.