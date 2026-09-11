Grabois: “Si sacan la reforma laboral, van a terminar yéndose en helicóptero”

El diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, pronunció un encendido discurso al hacer uso de la palabra durante la sesión donde se debate la Ley Penal Juvenil.

Si bien el centro de la discusión es el proyecto del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, Grabois se refirió a la reforma laboral aprobada en el Senado y próxima a tratarse en Diputados.

“En 2001, había una ministra camaleónica, que cambia de partido como de camiseta. Hoy, es senadora”, apuntó, en alusión a Patricia Bullrich, y aseguró que, cuando fue ministra de Trabajo durante el gobierno de la Alianza, “hizo con la Banelco la misma reforma laboral que quieren hacer ahora”.

"No saque esa Ley laboral, porque de COBARDES que son y de INÚTILES que son, van a terminar YÉNDOSE en HELICÓPTERO igual que PATRICIA BULLRICH"@JuanGrabois pic.twitter.com/UkKUXhcgPg — Revolución Popular (@RPN_Oficial) February 12, 2026

Acto seguido, el legislador opositor lanzó una dura advertencia: “No saquen la ley laboral porque, de cobardes e inútiles que son, van a terminar yéndose en helicóptero, igual que Patricia Bullrich”.

Grabois también protagonizó un tenso ida y vuelta con sus pares de La Libertad Avanza, quienes llevaron un abanico al recinto para hacer una parodia de una situación que ocurrió el último miércoles en la movilización frente al Congreso, cuando el diputado era abanicado por una compañera de militancia.

“No entendés qué significa. No comprendes los códigos de los sectores sociales. ¿Te lo trajiste para hacer el espectáculo? Es medio bobo lo que estás haciendo. Sos medio tontito”, despotricó Grabois.

Y sentenció: “Nosotros víctimas de ustedes no vamos a ser. Vamos a ser su peor pesadilla y sus enemigos hasta que los saquemos del país”.