Scioli anticipó “un nivel de ocupación elevadísimo” en todo el país

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó del “Forbes Summit: reinventando Mar del Plata”, un espacio de diálogo que propuso reflexionar en torno a una de las ciudades más vinculadas al turismo en la historia de la Argentina, poniendo el foco en la diversificación productiva.

En su panel, Scioli dialogó con Alex Milberg, director general de Forbes Argentina, a quien le aseguró que “lo que es bueno para Mar del Plata es bueno para el país” y resaltó la importancia de “tener una temporada lo más amplia posible” en la ciudad.

En tal sentido, el funcionario se refirió al potencial que viene de la mano del sector de cruceros internacionales.

“Estoy absolutamente convencido de que Mar del Plata tiene todas las condiciones para conquistar al turismo internacional receptivo que está creciendo mediante la llegada de turistas de todo el mundo a nuestro país”, enfatizó.

En igual tono, recalcó que se trata de “miles y miles de turistas que desembarcan en la base naval. El impacto que va a tener esto en los cafés, la gastronomía, los comercios y en la generación de empleo local”.

En esa línea, Scioli también aseguró que “están las instalaciones y es un lugar único” para que los cruceros recalen en Mar del Plata, aunque “hay que garantizarles algunas condiciones en las que estamos trabajando”.

Un placer participar en la primera edición de #ForbesReinventandoMDQ



Un espacio para conversar sobre innovación en turismo, nuevos modelos de negocio y el rol del emprendimiento, y para compartir con grandes emprendedores de Mar del Plata que hoy se expanden por todo el país.… pic.twitter.com/iS84y6mAqU — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) February 12, 2026

Además, el secretario nacional habló del próximo fin de semana largo de Carnaval y dijo que “vamos a tener un nivel de ocupación elevadísimo”, a lo que agregó que hay alta demanda en vuelos para los destinos nacionales en compañías como Jetsmart y Aerolíneas Argentinas.

“En Purmamarca, dentro de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, hay 100 por ciento de ocupación; y también en Gualeguaychú”, puntualizó y sumó: “En Sierra de la Ventana, Buenos Aires, estuve inaugurando un hotel de la cadena Howard Johnson que también tiene un nivel de ocupación del 100 % para este fin de semana”.

Otro tema que tocó el funcionario fue el potencial que aportan al turismo las nuevas tecnologías. En este caso, explicó que “en la medida en que la IA continúe evolucionando, la industria del turismo puede hacer interesantes avances para el desarrollo del negocio”.

“Desde la implementación de asistentes virtuales —como ya estamos haciendo desde el Inprotur para Visit Argentina— hasta la integración de tecnologías emergentes, que pueden llegar a la visualización de experiencias a través de la realidad inmersiva”, acotó Scioli.

Para cerrar su participación, el exgobernador bonaerense exclamó: “Me he puesto al frente de mostrar los destinos turísticos nacionales para que las familias argentinas elijan nuestro país. Las cosas hay que trabajarlas. Argentina es un destino seguro y de calidad”.

A partir de la mirada de líderes empresariales, referentes del sector público y actores claves de la región, el encuentro abordó los ejes que definirán la próxima etapa de crecimiento de la ciudad y su integración en una agenda nacional y global orientada a la competitividad, generación de empleo y calidad de vida. La propuesta fue pensar en Mar del Plata más allá del turismo y la estacionalidad, para lo cual se desarrollaron paneles vinculados con la industria, la pesca, los servicios, el desarrollo inmobiliario, la tecnología y la economía del conocimiento.