Drástico diagnóstico de Salvador Baratta: “¿Y los nenes que vienen atrás?”

El exsubjefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, se refirió a la baja en la edad de imputabilidad y resaltó que “el 70 % de los menores terminan muertos” mientras “la ley está barbara para los menores que ya son delincuentes”.

“En los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia. Y les digo más: yo todos los casos que tuve de menores ¿sabe como terminaron?, el 70 por ciento por ciento. Porque el Estado vela mucho por los derechos humanos del pibe, pero lo deja en la calle para que se vuelva a cagar a tiros con la policía”, puntualizó el excomisario general.

🔴 “EL 70% DE LOS CASOS DE MENORES QUE TUVE TERMINARON MUERTOS”



Salvador Baratta, exsubjefe de la Policía Bonaerense, dialogó con @nelsonalcastro en #VamosRivadavia sobre la baja de la edad de imputabilidad y sostuvo que gran parte de los jóvenes que pasaron por el sistema… pic.twitter.com/0LNSgBDJzd — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 13, 2026

En este sentido, sostuvo que “la ley está bárbara para los menores que ya son delincuentes. A mí lo que me preocupa no es meter presos a los menores de 14 años, 12, 13, la edad que le quieran poner a la imputabilidad. A mí me interesa a los que están entrando en el sistema criminal que acá nadie le da bolilla a eso”.

“Tenemos que acompañar esta ley con una ley mucho más drástica, que el menor que está en peligro en el seno familiar sea sacado de esa familia, sea puesto en una familia de guarda, porque si no, esto es un ejército de hormigas”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Acto seguido, esgrimió que “ahora vamos a meter presos a los de 14, pero atrás vienen los de 9, los de 8, los de 7. Acá venimos de dos generaciones de pibes que venían robando, que iban a visitar a los padres de la cárcel”.

“Esto es como el combate en la guerra, matamos al enemigo y punto. El que viene de frente, listo, va preso ¿Y los que vienen atrás?”, reiteró Baratta.

“A mí lo que me preocupa es la andanada de pibitos de 7, 8, 9, 10 años, que el Estado ve que están en peligro, ve que viven en un seno familiar que no los puede contener y los deja. Un chico que tiene 4 o 5 años y tiene a los hermanos presos, a los primos presos, al padre preso, a la madre que vende cocaína, ¿se los seguimos dejando ahí? ¿Qué esperamos que salga de ahí?”, exclamó.

🔥 "El NENE que va a VISITAR al PADRE a la CÁRCEL, sale CHORRO"



📌 Salvador Baratta, exsubjefe de la Policía Bonaerense, dialogó con @nelsonalcastro en #VamosRivadavia sobre la baja de la edad de imputabilidad.



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Luego precisó que “el 90 % de los casos de un padre chorro que el nene de un año o dos lo va a visitar a la cárcel todas la semana, sale un chorro. Se lo debato al legislador que quiera. Agarremos a los menores, los menores no tienen antecedentes que es otra payasada en este país, pero agarremos a los menores con entrada y fijémonos cuántos tienen padres y madres delincuentes”.

“¿Por qué nos hacen cargo a todas las sociedades que estos pibes son productos de la sociedad? Discúlpeme, yo no me siento responsable. Yo como ciudadano de bien, pago mis impuestos, pago todo para que el Estado a estos pibes les dé educación, les dé salud y nos dé seguridad. Así que yo mi función como ciudadano la cumplo. De esto que se haga cargo el Estado”, concluyó Baratta.