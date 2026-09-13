Cúneo Libarona y la edad de imputabilidad: “El que las hace las paga”

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se pronunció entusiasmado tras la media sanción a la reforma en la ley penal juvenil y afirmó que la normativa “debe transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga”.

“Tiene que tener algún tipo de límite el menor. Basta de impunidad. El mensaje muy importante para la sociedad y la víctima es que nos ocupamos”, enfatizó en declaraciones a Radio Rivadavia.

📌"LA LEY ES FANTÁSTICA, SALGAN DEL CAPÍTULO UNO"



🗣️ El ministro de Justicia de la nación, Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona ), dialogó con @ignacioortelli en #EstaMañana tras la media sanción a la Ley penal Juvenil, donde enumeró algunas de las reformas que comenzarían… pic.twitter.com/5ewGrdLFLo — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 13, 2026

Asimismo, dio cuentsa que “lo que no se ha mencionado son las enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones que se le imponen al menor en conflicto para que pueda tratar de reinsertarse en la sociedad”.

“El menor actúa con dolo y comete delitos gravísimos, violencias, armas, homicidios, abusos sexuales, pornografía, en los colegios chicos de 13 y 14 años vendiendo productos de pedofilia y demás. Eso genera impunidad y falta de tratamiento y curación al menor”, afirmó.

📌"NO HAY PERPETUA PARA LOS MENORES Y SE CREARÁ LA FIGURA DEL SUPERVISOR"



👉 El ministro de Justicia @m_cuneolibarona , dialogó con @ignacioortelli en #EstaMañana enumeró modificaciones en la condena que figuran en el proyecto de la nueva Ley Penal Juvenil, haciendo hincapié en… pic.twitter.com/nQFLgbuFwG — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 13, 2026

Asimismo, destacó que no hay figura de perpetua y que los menores varones y mujeres cumplirán penas en institutos especializados separados, con personal capacitado y un supervisor que seguirá cada caso y oficiará de nexo con las familias.

Finalmente, puso de relieve que la nueva ley debe permitir darle “una nueva oportunidad” a los menores que delinquen y que las víctimas sientan que “hay justicia”. “Que sea ley por el bien de la Argentina, la justicia y la sociedad”, concluyó.