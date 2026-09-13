Cristina deberá seguir con tobillera y tendrá límite de tiempo para ir a la terraza

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se flexibilicen las condiciones de su detención domiciliaria, en el marco de la condena por la Causa Vialidad.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña legitimaron el dictamen fiscal de Mario Villar, quien había plasmado su rechazo. En tanto, el magistrado Mariano Borinsky.

En efecto, la exmandataria continuará con las medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2.

CFK deberá continuar con el uso de la tobillera electrónica, pese al argumento de que no existe riesgo de fuga, no se ausentó del domicilio en San José 1.111 y siempre actuó conforme a las disposiciones judiciales.

Respecto a las visitas, la Justicia continuará exigiendo autorización para personas que no están en una lista preaprobada, además de un límite en cantidad y duración de los encuentros.

También se mantendrá el acceso a la terraza de su edificio por un tiempo diario limitado, considerado equivalente al patio de un preso común bajo prisión domiciliaria.