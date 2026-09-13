El proyecto de reforma laboral está en Diputados y hay fecha tentativa para su sanción

El texto del proyecto de reforma laboral aprobado días atrás en el Senado, fue girado este viernes a la Cámara de Diputados, donde iniciará su derrotero la próxima semana.

A la espera de la convocatoria oficial, la apuesta del oficialismo es convocar a un plenario de comisiones el miércoles 18 de febrero – luego del fin de semana largo de carnaval-.

En caso de recibir dictamen de mayoría, la iniciativa estaría en condiciones de ser tratada en el recinto.

De esta manera, en La Libertad Avanza se entusiasman con obtener una rutilante victoria política en el Congreso, previo al discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo.

Un dato reglamentario es que para propiciar este escenario, el Gobierno deberá extender la convocatoria de sesiones extraordinarias hasta fin de febrero.

En espejo, el Senado podría aprobar la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea durante la última semana de febrero.