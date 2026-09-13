Javier Alonso: “Nada de lo que trata esta ley va a evitar que el pibe mate”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, tachó de “absurdo” el proyecto de La Libertad Avanza que baja la imputabilidad de 16 a 14 años.

“Para nosotros, es absurdo este proyecto de ley. No pasa por la edad la discusión, sino por hacerse cargo de los pibes que delinquen”, planteó en declaraciones a Delta 90.3.

“Cuando nosotros llegamos no había un dato sobre ningún pibe. Durante un año y medio estuvimos sistematizando los datos de los pibes que delinquían”, acotó el funcionario.

En este sentido, expuso que “la forma más eficiente para que esto no se repita es que haya una sanción muy dura para que no vuelva a reincidir. Los jueces los suelen devolver a sus familias”.

Por otra parte, dio cuenta que “bajamos 20 % la participación de menores en crímenes” en la actual gestión y “nada de lo que trata esta ley va a evitar que el pibe mate”.

“La Provincia invirtió 2 mil millones de pesos en 30 equipos que van a visitar ¿En qué provincia hay 700 menores presos por delitos graves?”, inquirió Alonso.

Luego puso de relieve que “hace años que las fuerzas federales no se enfrentan a bandas de narcotraficantes”.

“Hay mucho mito, hay mucha desinformación, hay una estrategia de marketing del Gobierno que dice que (el gobernador, Axel) Kicillof es amigo de los delincuentes”.