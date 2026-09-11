Puerto Madryn: continúa la búsqueda de Sofía en las aguas del Golfo Nuevo

La Prefectura Naval Argentina continúa este miércoles, en Puerto Madryn, la búsqueda de la joven Sofía Devries, desaparecida en las aguas del Golfo Nuevo mientras realizaba prácticas de buceo.

Durante el transcurso del día, se sumarán al operativo personal especializado, material específico y un vehículo operado en forma remota (ROV) utilizado para realizar tareas subacua, que están siendo trasladados desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Fuerza, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se continúa trabajando intensamente en la zona frente a Punta Cueva, patrullando el frente costero por vía terrestre con el despliegue de unidades móviles y personal realizando patrullajes pedestres.

Cabe destacar que, a la vez, se mantiene un contacto fluido con el Ministerio Público Fiscal, mientras se coordinan las tareas operativas.