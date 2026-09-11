Diputados: El oficialismo confirmó que eliminará el polémico artículo de las licencias médicas

Durante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación para dictaminar el proyecto de reforma laboral, el oficialismo confirmó que retirará el polémico artículo referido a las licencias médicas, que había desatado la polémica en las últimas horas por el cercenamiento de derechos de los trabajadores.

Al hacer uso de la palabra este miércoles en el plenario de comisiones de Legislación del trabajo; Presupuesto y Hacienda, el titular de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, informó oficialmente que quitarán del proyecto el artículo 44, que modifica el régimen de licencias por enfermedades.

“Necesitamos una nueva ley laboral que incluya a todos los trabajadores y devuelva los derechos a los que hoy no los tienen”, exclamó Bornoroni, y les encomendó a los bloques aliados que “apoyen en esta comisión y también en el recinto”.

El texto proveniente de la Cámara alta reduce el pago al 50 % del salario si la imposibilidad de trabajar devenía de una conducta voluntaria y riesgosa del empleado, y al 75 % si no había mediado esa conducta.

El desenlace de la reunión, que contó con la disertación de los popes de la CGT y especialistas en derecho laboral, será determinante para lo que ocurra este jueves. Si la iniciativa obtiene dictamen, se votará en el recinto y la central obrera avanzará con el paro de 24 horas anunciado en las últimas horas.

En caso de modificarse y aprobarse en la Cámara baja, la iniciativa volverá al Senado, que deberá ratificar los eventuales cambios