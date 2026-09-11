La UTA se suma al paro de la CGT y no habrá servicio de colectivos este jueves

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se plegará al paro de este jueves 19 de febrero anunciado por la CGT y, de esta manera, no habrá servicio de colectivos en todo el país.

Según informó el gremio conducido por Roberto Fernández, la huelga será “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.

A través de un comunicado, la UTA advirtió por la “sostenida caída del salario real, pérdida del poder adquisitivo y deterioro del empleo”.

“Los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico”, alertó la UTA, y subrayó que “el paro constituye una medida legítima de medida de defensa colectiva”.

El paro general fue lanzado por la central obrera, y quedó ratificada cuando se confirmó la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados para votar con cambios el proyecto de reforma laboral.