A horas del paro, el Gobierno intimó a La Fraternidad y a la UTA

El Ministerio de Capital Humano intimó los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para que se abstengan del paro general que tendrá lugar este jueves 19 de febrero.

La Secretaría de Trabajo, dependiente de la cartera que conduce Sandra Pettovello, intimó a los sindicatos que nuclean a los maquinistas de trenes y choferes de colectivos, respectivamente, a “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa”.

La advertencia oficial guarda relación con la conciliación obligatoria dictada en los conflictos salariales de cada una de las entidades gremiales.

“La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, remarcó el área de Trabajo.

En el caso de La Fraternidad, los maquinistas iban a llevar a cabo un paro en todo el país a principios de febrero, pero quedó en suspenso por 15 días.

Similar situación ocurrió con los choferes de colectivos en el interior del país, ante la amenaza de la UTA de desplegar medidas de acción directa la semana pasada si no se actualizaban los salarios conforme a los ingresos en el AMBA.