Sin el artículo de las licencias médicas, Diputados vota este jueves la reforma laboral

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen de mayoría con 44 firmas al proyecto de ley de modernización laboral.

El dato saliente de la jornada es que La Libertad Avanza retiró del texto el controvertido artículo 44, referido a las licencias médicas.

La iniciativa votada por el Senado establecía la reducción del pago al 50 % del salario si la imposibilidad de trabajar devenía de una conducta voluntaria y riesgosa del empleado, y al 75 % si no había mediado esa conducta.

En este contexto, el presidente del cuerpo Martín Menem convocó a sesionar a partir de las 14 horas, por lo que se prevé una larga jornada.

Si el proyecto se aprueba en Diputados, deberá volver al Senado –cámara de origen-, donde el oficialismo apuesta a lograr la sanción antes del discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa.

La sesión transcurrirá en simultáneo al paro general lanzado por la CGT contra la reforma laboral.

La medida de fuerza será total, sin servicio de transporte en todo el país pese a la advertencia del Gobierno a los gremios ferroviarios y de colectivos.