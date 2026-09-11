viernes 11 de septiembre de 2026 - Edición Nº4556

Política | 19 feb 2026

Vía X

Alberto recargado: celebró el “día del periodista lechoso” y sacó chapa por los paros

Tras dar cuenta de una muy particular efeméride, el expresidente no dejó de recordar que en sus cuatro años de gestión no tuvo que lidiar con ninguna huelga general.

Alberto Fernández.
TAGS: ALBERTO FERNANDEZ, PARO GENERAL, GORDITO LECHOSO

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al paro general contra el Gobierno de Javier Milei y destacó que en su gestión no sufrió ninguna huelga.

Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia”, evocó el dirigente peronista, en plan autobombo.

Y exclamó: “A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.

Previamente, se había hecho espacio para recordar un lamentable mojón en el periodismo nacional, protagonizado por el comunicado ultraoficialista Jonatan Viale.

“Efemérides. En el día del periodista lechoso…feliz aniversario”, ironizó Fernández, acompañando su mensaje con el emoji de tres vasos de leche.

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