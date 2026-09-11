Política | 19 feb 2026
Vía X
Alberto recargado: celebró el “día del periodista lechoso” y sacó chapa por los paros
Tras dar cuenta de una muy particular efeméride, el expresidente no dejó de recordar que en sus cuatro años de gestión no tuvo que lidiar con ninguna huelga general.
El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al paro general contra el Gobierno de Javier Milei y destacó que en su gestión no sufrió ninguna huelga.
“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia”, evocó el dirigente peronista, en plan autobombo.
Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general. pic.twitter.com/0d7Qz4TfBP— Alberto Fernández (@alferdez) February 19, 2026
Y exclamó: “A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.
Previamente, se había hecho espacio para recordar un lamentable mojón en el periodismo nacional, protagonizado por el comunicado ultraoficialista Jonatan Viale.
EFEMÉRIDES🗓️— Alberto Fernández (@alferdez) February 17, 2026
En el día del periodista lechoso…feliz aniversario!!!!🥛🥛🥛 https://t.co/IWAJIgg3D0
“Efemérides. En el día del periodista lechoso…feliz aniversario”, ironizó Fernández, acompañando su mensaje con el emoji de tres vasos de leche.