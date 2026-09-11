Alberto recargado: celebró el “día del periodista lechoso” y sacó chapa por los paros

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al paro general contra el Gobierno de Javier Milei y destacó que en su gestión no sufrió ninguna huelga.

“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia”, evocó el dirigente peronista, en plan autobombo.

Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general. pic.twitter.com/0d7Qz4TfBP — Alberto Fernández (@alferdez) February 19, 2026

Y exclamó: “A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.

Previamente, se había hecho espacio para recordar un lamentable mojón en el periodismo nacional, protagonizado por el comunicado ultraoficialista Jonatan Viale.

EFEMÉRIDES🗓️

En el día del periodista lechoso…feliz aniversario!!!!🥛🥛🥛 https://t.co/IWAJIgg3D0 — Alberto Fernández (@alferdez) February 17, 2026

“Efemérides. En el día del periodista lechoso…feliz aniversario”, ironizó Fernández, acompañando su mensaje con el emoji de tres vasos de leche.