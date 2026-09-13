En una sesión caliente, Diputados debate la reforma laboral

Pasadas las 14 horas, el oficialismo consiguió quórum en la Cámara de Diputados de la Nación y comenzó el tratamiento de la ley de modernización laboral.

Se prevé una maratónica sesión con más de 12 horas de debate, que comenzó con duros discursos desde la oposición.

“Se van a arrepentir pronto de lo que están haciendo”, advirtió el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.

La primera controversia se generó por la maniobra de La Libertad Avanza para aprobar a mano alzada el plan de Labor Parlamentario, rechazado enfáticamente por el peronismo.

El proyecto de reforma laboral cuenta con dictamen de comisión e introduce una modificación clave respecto al expediente aprobado por el Senado, ya que elimina el polémico artículo de las licencias médicas.

La iniciativa votada por el Senado establecía la reducción del pago al 50 % del salario si la imposibilidad de trabajar devenía de una conducta voluntaria y riesgosa del empleado, y al 75 % si no había mediado esa conducta.

Si el texto es aprobado en Diputados, deberá volver a la Cámara alta, que le dio tratamiento de origen.

En los alrededores del Congreso, se movilizaron agrupaciones políticas de izquierda, mientras transcurre el paro general de la CGT, que afectó los servicios de transporte en todo el país.