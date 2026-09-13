El Indio Solari llevó calma con una foto y desmintió versiones sobre su salud

El nombre de Carlos Alberto ‘Indio’ Solari volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que circularan rumores sobre un supuesto cuadro de salud grave que encendió alarmas entre fanáticos del rock nacional. Las versiones se expandieron rápidamente y generaron inquietud, especialmente entre quienes siguen de cerca cada novedad del histórico artista.

Frente a la repercusión, desde el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota salieron a aclarar la situación y descartaron categóricamente las informaciones que hablaban de un ACV. A través de un mensaje difundido en redes sociales explicaron que el músico se encuentra estable y realizando chequeos médicos habituales indicados por profesionales.

Pero fue el propio cantante quien terminó de bajar la tensión. En su cuenta oficial de Instagram compartió una imagen actual desde un estudio de grabación: sentado, guitarra en mano y rodeado de equipos musicales. La publicación, acompañada por la palabra “Luzbola”, alcanzó rápidamente miles de reacciones y comentarios de apoyo, interpretados como una señal tranquilizadora para su público.

La aparición no pasó desapercibida porque cada movimiento del artista genera fuerte repercusión desde que decidió alejarse de los shows en vivo. En 2016 había confirmado que padece Parkinson, diagnóstico que marcó un antes y un después en su carrera y que derivó en su despedida de los escenarios tras su último recital en 2017.

Aunque mantiene un perfil bajo, el Indio continúa vinculado a la música y suele comunicarse con sus seguidores mediante publicaciones esporádicas. Esta vez, una simple foto alcanzó para frenar rumores y recordar que, lejos del ruido mediático, el músico sigue activo y enfocado en su universo creativo.