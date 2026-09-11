Por la “guerra” declarada desde el Gobierno, la AFA decidió parar el torneo

Al término de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) este lunes en el predio de Ezeiza, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, deslizó que podrían concretar una medida de fuerza ante la embestida política y judicial con el titular de la entidad Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

“No lo descartamos, tomaremos la medida que haya que tomar”, respondió Berlanga en declaraciones a la prensa cuando le preguntaron por un posible paro en el Torneo Apertura, y advirtió: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver”.

Minutos después, y a través de un comunicado oficial, la AFA confirmó que los presidentes de los clubes solicitaron suspender la fecha 9 de la Ligra Profesional de Fútbol, que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías del fútbol.

El conflicto entre el Gobierno nacional y la AFA sumó un nuevo capítulo días atrás, cuando la Justicia citó a indagatoria a Tapia y a su mano derecha y tesorero, Pablo Toviggino, tras una denuncia de ARCA por presuntas irregularidades en la retención y el depósito de impuestos y aportes previsionales.

Según la acusación, la AFA habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social por un monto superior a los $ 19.000 millones, que no habrían sido depositados en las arcas del Estado.

Además de tener que presentarse a indagatoria durante la primera semana, la Justicia les prohibió salir del país. En las últimas horas, Tapia solicitó autorización al juez penal económico Diego Armante para viajar a Barranquilla y Río de Janeiro por compromisos laborales.

El magistrado accedió, a la vez que fijó una caución de $ 5 millones. “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a Conmebol. Es todo muy raro”, consideró Berlanga.

Y completó: “Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura. Todos los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre queremos lo mejor para nuestros clubes. Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución a los clubes. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de Estado. Uno nota que a veces se ponen trabas que son injustas, hay cosas muy raras”.