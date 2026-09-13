Martín Menem desautorizó a Quintela: “Mono con martillo en una cristalería”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, desestimó recientes cuestionamientos del gobernador riojano, Ricardo Quintela y le advirtió que “se le viene la noche” de cara a las elecciones de 2027.

“Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023, y ya sabemos cómo funciona La Rioja es una cooperativa de poder”, bramó el líder parlamentario.

En cuanto al, según Quintela, escenario de tierra arrasada que dejaría Javier Milei en 2027, Menen indicó que “eso lo dice un gobernador que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia es un mono con martillo en una cristalería”.

🗣️ La advertencia de Ricardo Quintela : “Este Gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”



👎🏽 El gobernador riojano cuestionó el rumbo económico de Javier Milei y pidió que el peronismo se organice como en 2001.



💬 “Tenemos que asumir esa responsabilidad histórica… pic.twitter.com/kHSjrSDpEV — ANDigital (@ANDigitalOK) February 25, 2026

“Se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor”, anexó y luego juzgó que La Rioja “es la provincia más corrupta de la Argentina con 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”.

Consultado sobre si evalúa postularse para gobernador riojano en 2027, el titular de la Cámara baja dijo que sería “una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años” para las elecciones, pero adelantó que La Libertad Avanza “va a presentar una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”.

