Habló la senadora que se fue de UxP: “La Cámpora es lo peor que le sucedió al peronismo”

La flamante vicepresidenta primera de la Cámara alta de la Nación, Carolina Moisés, justificó su elección para ese cago, luego de romper con el interbloque de Unión por la Patria para presidir Convicción Federal, integrado también por los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.

“En una sesión como todas las preparatorias que termina siendo un trámite parlamentario surgió esta situación con este lugar que ocupé en el Senado, que sí tiene que ver con toda la crisis del peronismo”, puntualizó la legisladora jujeña.

“Que hoy sea vicepresidenta provisional del Senado tiene que ver con que, lamentablemente, el peronismo en todas sus versiones había decidido no ocupar los espacios de poder, no ocupar las comisiones, no ocupar las autoridades de la Cámara. Entonces, ante ese vacío que se generó, no podemos dejarle el dominio de toda la agenda parlamentaria sin que nosotros podamos usar los espacios de poder que nos da el Senado y la responsabilidad institucional que tenemos de ocuparlos como oposición”, anexó.

En este sentido, sostuvo que su cargo es “en representación de algunos de los peronismos, de algún peronismo que es aquel que queremos construir”.

“Queremos recuperar la representatividad con la sociedad, queremos volver a ser competitivos, como siempre lo fuimos en las provincias y a nivel nacional, ojalá que también. Queremos volver a hacer ese movimiento de vanguardia que siempre abrigó la diferencia dentro de los distintos sectores de la Argentina, dentro de la diversidad en la que se expresa una sociedad”, enfatizó Moisés en declaraciones a Perfil.

Acto seguido, evaluó que “el peronismo tuvo siempre esa capacidad de contener esa diversidad, interpretarla y después sintetizarla en una propuesta programática. Por eso seguimos vigentes. Entonces creo en un peronismo competitivo”.

“Ahora, para ser competitivos lo primero que tenemos que tener un buen diagnóstico. Si la sociedad nos rechaza, ¿por qué nos rechaza? ¿En qué punto hemos perdido ese vínculo con esa sociedad? ¿Por qué no logramos interpretar a las nuevas generaciones? ¿Por qué a los sub-40 y a los sub-20, que no nos votaron en 2023 y tampoco en 2025, habiendo pasado dos años, no hemos hecho el esfuerzo de decir qué pasó?”, interrogó.

“Nosotros debemos saber cómo piensan y cuáles son las expectativas de este sector de la sociedad, que es enorme, como son estas nuevas generaciones, qué piensan sobre el mundo del trabajo, la familia, los valores que tienen, que son muy distintos incluso a los de mi generación y mucho más a los de quienes hoy conducen el Partido Justicialista, todo esto en el ámbito de cómo construimos representatividad y representación”, prosiguió la senadora.

Luego aludió al “plano de la interna, donde claramente el kirchnerismo es parte del problema” pero “tampoco se le puede echar toda la culpa a Cristina (Fernández de Kirchner), porque sería bastante irresponsable decir ‘la culpa es de ella y listo’”.

“¿Qué hacemos cuando tenemos gobernadores, tenemos intendentes, tenemos concejales, tenemos cuadros políticos muy buenos dentro del peronismo para reconstruir? Estaría buenísimo que seamos capaces de construir el peronismo no kirchnerista”, exhortó.

Finalmente, aseveró que “el nuevo peronismo se tiene que construir con el poskirchnerismo. Esto no significa negar que el kirchnerismo existió, que formamos parte, que en muchos casos nos sentimos orgullosos, que se ha transformado gran parte del país”.

“Ahora, me niego a que el peronismo termine siendo una secta de pensamiento único donde nadie puede pensar distinto y es obediencia o traición. Esa no es la lógica kirchnerista, esa es una lógica de La Cámpora, y La Cámpora es lo peor que le sucedió al peronismo y extorsiona a Axel Kicillof”, remató.