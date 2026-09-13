El Senado modificó la Ley de Glaciares y este viernes vota la reforma laboral

En una ajustada votación, La Libertad Avanza logró aprobar en el Senado la modificación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

El tratamiento en general finalizó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención en general.

Los cambios en la denominada Ley de Glaciares flexibilizan la protección ambiental vigente desde 2010, dándole más poder de decisión a las provincias y habilitando actividades productivas como la minería cuando no se considere que afectan “relevancia hídrica”.

La oposición y ambientalistas señalaron que la modificación debilita la protección ambiental y pone en riesgo el agua como recurso estratégico.

La reforma propone diferenciar el “área periglaciar” de las “geoformas periglaciales” con función hídrica estratégica. La norma vigente protege una gran parte del ambiente periglacial —incluidos cuerpos de hielo cubiertos de roca— y prohíbe actividades extractivas y obras industriales.

Asimismo, están prohibidas actividades como minería, hidrocarburos, infraestructura o manejo de residuos en glaciares y ambiente periglacial.

Por el contrario, la reforma quita esa prohibición absoluta y deja que cada provincia decida qué se puede hacer mediante evaluaciones de impacto ambiental.

Este punto abriría la puerta a proyectos mineros de cobre, litio u otros minerales en áreas hoy protegidas.

La propuesta traslada más poder a las provincias para definir y administrar las zonas periglaciares protegidas, en lugar de que exista un criterio técnico nacional único.

A su vez, introduce el concepto de “relevancia hídrica” para decidir qué glaciares o ambientes deben ser preservados. Especialistas advierten que todos los cuerpos de hielo aportan al ciclo hídrico y podrían perjudicarse si solo se protegen los que se consideran “estratégicos”.

Reforma laboral y ley penal juvenil

El debate de la Ley de Glaciares se dio en la antesala de la sesión donde el oficialismo buscará sancionar la reforma laboral, tras la aprobación con cambios en Diputados.

En LLA confían en que la ley tendrá tratamiento favorable, y significará un rutilante triunfo político para el presidente Javier Milei, quien el próximo domingo pronunciará su discurso en la Asamblea Legislativa.

De hecho, la CGT adelantó que acudirá a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la norma.

Además, el cuerpo tratará la Ley Penal Juvenil –con media sanción de la Cámara baja- que determina la edad de imputabilidad en 14 años para menores que delinquen.