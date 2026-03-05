Burlando relativizó el pedido de nulidad de condena de uno de los rugbiers asesinos

El abogando Fernando Burlando se refirió al pedido de nulidad de la condena de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados por asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa en enero de 2020.

“En este caso es un defensor oficial que se llama Juan Ignacio Domingo Nolfi, que es defensor de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, hace un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa”, introdujo el letrado.

Acto seguido, precisó que este escrito pretende “que se anule el juicio en un recurso de queja y que plantea que no se pudo defender porque en ese momento estaba Hugo Tomei como defensor de todos los detenidos”.

Asimismo, el profesional del derecho que defendió a la familia del joven asesinado en Villa Gesell recalcó: “Primero me gustaría aclarar una información, ha habido seguramente un malentendido. Porque en realidad son de todos los acusados, ya hay uno que tiene sentencia firme que es Matías Benicelli”.

“Condenado a prisión perpetua, su recurso fue presentado extemporáneamente, entonces eso haría que obtenga firmeza la sentencia condenatoria que emanó del tribunal oral de Dolores y luego confirmó el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires”, agregó en declaraciones a Radio Mitre.

“Todos los acusados tienen el recurso extraordinario federal denegado, frente a este tipo de situación, y siendo que algunos cambiaron de abogado, se plantearon quejas por el recurso extraordinario federal denegado”, aclaró.

Así las cosas, dio cuenta que “una de las quejas la hizo el defensor oficial del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. En todos los recursos se plantea y se pide más o menos lo mismo de los acusados, que se nulifique el fallo, que se case, que en definitiva retrotraiga la situación al momento anterior al dictado de la sentencia condenatoria del tribunal oral de Dolores”.