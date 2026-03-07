Un informe anticipa que los alimentos aumentaron más del 4 % en febrero

Pese a los presagios optimistas del Gobierno vinculados al fin de la inflación durante este año, la dinámica de los precios exhibe una percepción diametralmente opuesta.

Un informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) pronosticó que la inflación de alimentos y bebidas en febrero se ubicó por encima del 4 %.

La estimación proviene del análisis de precios durante el último tramo del mes. Según el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación de los alimentos trepó al 4,2 %.

La disparada se explica, de acuerdo al relevamiento, por los incrementos es carnes y bebidas.

Cabe recordar que en enero, la inflación fue del 2,9 %. Sin embargo, la sorpresa fue el aumento del rubro alimentos y debidas, que escaló a 4,7 % en el primer mes del año.

En este caso, las principales subas se dieron en carnes y derivados, y verduras, tubérculos y legumbres.

El IPC de febrero será difundido por el INDEC a mediados de marzo.