La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó la sanción de la Ley Penal Juvenil que reduce a 14 años la edad de imputabilidad para menores que delinquen.

En declaraciones a la prensa, Bullrich adelantó que “habrá consecuencias para menores que roban o matan”.

“Si asesinan, van a tener una pensa de hasta 15 años”, remarcó.

💬 Patricia Bullrich y la baja de edad de imputabilidad: “El kirchnerismo le dio la espalda a esta ley”



🏛️ La jefa del bloque libertario valoró la aprobación del nuevo régimen penal juvenil por el Congreso.



⛓️ “La impunidad es el sentimiento de la injusticia”, advirtió, y… pic.twitter.com/Rj2OKygnoz — ANDigital (@ANDigitalOK) February 28, 2026

La iniciativa fue aprobada con amplio respaldo: 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

Acto seguido, la legisladora sostuvo que “la impunidad es el sentimiento de la injusticia”, y desestimó los cuestionamientos de las bancadas opositoras que rechazaron la iniciativa.

“Con esa ley se resuelven muchos problemas”, indicó. Y remató: “El kirchnerismo le dio la espalda a esta ley”.