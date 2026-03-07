sábado 07 de marzo de 2026 - Edición Nº4368

27 feb 2026

Bullrich y la baja de edad de imputabilidad: “El kirchnerismo le dio la espalda a esta ley”

La jefa del bloque libertario valoró la aprobación del nuevo régimen penal juvenil. “La impunidad es el sentimiento de la injusticia”, advirtió, y anticipó que “habrá consecuencias para menores que roban o matan”.

Patricia Bullrich habló con la prensa en el Senado de la Nación.
La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó la sanción de la Ley Penal Juvenil que reduce a 14 años la edad de imputabilidad para menores que delinquen.

En declaraciones a la prensa, Bullrich adelantó que “habrá consecuencias para menores que roban o matan”.

“Si asesinan, van a tener una pensa de hasta 15 años”, remarcó.

La iniciativa fue aprobada con amplio respaldo: 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

Acto seguido, la legisladora sostuvo que “la impunidad es el sentimiento de la injusticia”, y desestimó los cuestionamientos de las bancadas opositoras que rechazaron la iniciativa.

“Con esa ley se resuelven muchos problemas”, indicó. Y remató: “El kirchnerismo le dio la espalda a esta ley”.

