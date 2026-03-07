Satisfacción oficialista tras la reforma laboral: “Iba a suceder, tarde o temprano”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, no ocultó su satisfacción por la sanción de la ley de reforma laboral, en tren de adaptarse a un escenario “ágil” en línea con las “nuevas tecnologías”.

“Es algo que iba a suceder, tarde o temprano; muchos empleados ya no aplicaban a la actual ley y por eso el 50 % trabaja por fuera de estos acuerdos”, acotó el legislador chaqueño.

Consultado sobre la posible judicialización de la ley, aclaró: “Yo soy del Poder Legislativo, nos encargamos de legislar algo claro, preciso, definimos la naturaleza del trabajo; la importancia de cada actividad; teniendo en cuenta cada región; los salarios; que se mantengan las indemnizaciones, es decir que hicimos tantas aclaraciones para evitar litigiosidad”.

“Nuestro objetivo es mejorar la formalización del trabajo privado, registrado, con todos los beneficios que eso conlleva”, acotó Godoy.

Finalmente, al aludir a la quita del artículo 44, resaltó que “era una propuesta de solución a un problema que sucede en la realidad, pero si los consensos no están todavía, puede ser que se discuta más adelante con una mejor redacción, más completa y sí poder lograr consensos”.

“Ahora lo más importante es tener una ley estable que satisfaga a los tomadores de decisiones y lograr mayor empleo”, cerró el senador oficialista.

