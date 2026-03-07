Luego de sancionar la Ley Penal Juvenil, la Cámara de Senadores comenzó a debatir en la sesión extraordinaria de este viernes el proyecto de modernización laboral.

Se trata del expediente votado semana atrás en el Senado, pero a raíz de las modificaciones introducidas por Diputados, debió regresar a la cámara de origen.

El cambio central fue la eliminación del polémico artículo 44, que modificaba el artículo de licencias por enfermedades.

En La Libertad Avanza sostiene que el logro principal del proyecto es “el fin de la industria del juicio”.

“Esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI”, aseveraron desde el oficialismo.

Celebra el Gobierno: Es ley la reforma laboral



La Cámara alta sancionó el proyecto de modernización laboral y el Ejecutivo consiguió un rutilante triunfo político.



El presidente Javier Milei celebró en redes: "Histórico".



February 28, 2026

Durante el comienzo de la discusión en el recinto, el kirchnerismo presentó una moción para que el proyecto regrese a comisión, pero fue rechazada.

“Toda esta ley de Reforma Laboral viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales, viene complicada en su constitucionalidad y va a generar mucha litigiosidad”, alertó el senador Mariano Recalde.

En contraposición, el senador libertario Juan Cruz Godoy explicó que “fueron considerados los puntos propuestos por los trabajadores, empresas y gremios”. Y ahondó: “Se agiliza la registración de los empleados de manera formal y también se hacen aclaraciones sobre el salario y los beneficios sociales para evitar la alta litigiosidad”.

Antes de las 23 horas, el proyecto se aprobó con 42 votos afirmativos, 28 votos negativos y dos abstenciones, en lo fue una categórica victoria política del Gobierno.

De antemano, la CGT se pronunció y adelantó que irá a la Justicia para que se declare la “inconstitucionalidad” de la ley.