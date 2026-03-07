Abdala aseguró que “el camino correcto es el que plantea el Presidente”

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, destacó la sanción de la ley de reforma laboral, situación que inscribió en la nueva fortaleza que tiene La Libertad Avanza tras los comicios de medio término.

“Este Congreso tiene a partir del 26 de octubre una nueva conformación y posiciona a LLA dentro del diálogo con quienes acompañaron y entendieron que el camino correcto es el que plantea el Presidente”, enfatizó.

Asimismo, avizoró “un año de mucho trabajo, tanto de los proyectos que envíe el Ejecutivo como los que surjan de la creatividad de los senadores, que tendrán que seguir su procesos democrático”.

“Hay que mirarlo con tranquilidad institucional”, acotó Abdala.

Aprobamos y convertimos en ley la Modernización Laboral. Somos el Congreso más reformista de la historia. Condiciones modernas para trabajar, más empleo formal y fin de la "industria del juicio". Inversión y previsibilidad.

De cara a los posibles anuncios de Javier Milei ante la Asamblea Legislativas del domingo, indicó que “no nos anticiparon, pero todos los argentinos estarán atentos”.

“Este trabajo que se hizo en extraordinarias permitirá que el Presidente se anime a enviar más proyectos y todo lo que se hace de LLA está bajo el amparo de la ley”, completó el parlamentario oficialista.



