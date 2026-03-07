Euforia del Gobierno: “La oposición no está preparada para lo que viene”

El presidente de la Nación, Javier Milei, calificó de “histórico” a lo acontecido en las últimas horas en el Senado, ya que “tenemos modernización laboral”.

En ese sentido, el jefe de Estado exteriorizó sus “felicitaciones” a La Libertad Avanza y a sus aliados parlamentarios.

Por su parte, el principal asesor presidencial, Nicolás Caputo, disparó: “Pensar que todavía ni arrancó el periodo de sesiones ordinarias”.

“La oposición no está preparada para lo que viene. Nada puede alterar el curso de los acontecimientos”, remató.

A su turno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio cuenta de “tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas”.

“Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina”, completó.

Finalmente, el ministro del Interior, Diego Santilli, exclamó: “Tenemos Reforma Laboral en la Argentina ¡Vamos Carajo!”.

Previamente, había señalado: “Intentaron todo. Con molotov, con piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores. No pudieron. De la mano de Javier Milei, la Argentina vuelve a ser grande otra vez”.