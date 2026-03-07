Política | 28 feb 2026
Casa Rosada
Euforia del Gobierno: “La oposición no está preparada para lo que viene”
Tras la sanción de la ley de reforma laboral, el presidente Milei felicitó al bloque oficialista y a sus aliados. El ministro del Interior, Diego Santilli, dijo que “Argentina vuelve a ser grande”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, calificó de “histórico” a lo acontecido en las últimas horas en el Senado, ya que “tenemos modernización laboral”.
FELICITACIONES LLA & ALIADOS...!!!— Javier Milei (@JMilei) February 28, 2026
VLLC! pic.twitter.com/4nsIxAZwFs
En ese sentido, el jefe de Estado exteriorizó sus “felicitaciones” a La Libertad Avanza y a sus aliados parlamentarios.
Por su parte, el principal asesor presidencial, Nicolás Caputo, disparó: “Pensar que todavía ni arrancó el periodo de sesiones ordinarias”.
Pensar que todavía ni arrancó el periodo de sesiones ordinarias. La oposición no está preparada para lo que viene. Nada puede alterar el curso de los acontecimientos.— Santi C. (@slcaputo) February 28, 2026
TMAP
“La oposición no está preparada para lo que viene. Nada puede alterar el curso de los acontecimientos”, remató.
A su turno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio cuenta de “tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas”.
Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas.— Manuel Adorni (@madorni) February 28, 2026
Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad.
Dios bendiga a la República Argentina.
Fin.
“Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina”, completó.
Finalmente, el ministro del Interior, Diego Santilli, exclamó: “Tenemos Reforma Laboral en la Argentina ¡Vamos Carajo!”.
Intentaron todo. Con molotov, con piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores. NO PUDIERON.— Diego Santilli (@diegosantilli) February 20, 2026
La Reforma Laboral fue aprobada en Diputados. Y pronto será LEY.
De la mano de @JMilei, la Argentina vuelve a ser grande otra vez. pic.twitter.com/5BdMPhNQrW
Previamente, había señalado: “Intentaron todo. Con molotov, con piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores. No pudieron. De la mano de Javier Milei, la Argentina vuelve a ser grande otra vez”.