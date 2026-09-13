El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, reveló detalles de su encuentro con Cristina Fernández de Kirchner y puso de relieve que hubo “un plano humano de solidaridad en la charla desde el momento de la condena” a la dos veces presidenta.

“No hablamos del pasado con la señora, sólo del presente”, aclaró el legislador, para luego dar cuenta que “aplican casi las reglas de lesa humanidad para evaluar la conducta de un Presidente”.

Asimismo, advirtió que “este destino que tiene hoy Cristina Fernández de Kirchner lo van a tener otros”.

✌🏼 Miguel Pichetto, tras la reunión con Cristina Kirchner: “La encontré muy entera”



💬 “Tenemos 20 años de trabajo común”, planteó el diputado nacional de Encuentro Federal. También sostuvo que “a Milei hay que frenarlo en el marco del debate de las ideas”.



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“No me arrepiento de los hechos y decisiones que tome en mi carrera política. Son circunstancias y coyunturas políticas”, acotó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.

En declaraciones al programa Toma y Daca por FM Futuröck, Pichetto enfatizó: “Encontré muy entera a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Tenemos 20 años de trabajo común con Cristina Fernández de Kirchner, yo no tenía una mirada antagónica”, anexó.

Ya en plano general, consideró que “todos están mirando la quintita interna” y planteó que “si no hay una renovación de las ideas o un emisor que genere confianza, el peronismo no va a ganar las elecciones”.

“A Milei hay que frenarlo en el marco del debate de las ideas” y “los representantes gremiales deben tener protagonismo”, juzgó.

Del mismo modo, indicó que “el proceso de reorganización debe ser otro. Hay que estar abiertos a dialogar. Si los sectores se colocan en la trinchera, estamos perdidos”.

“El que tiene poder elige candidatos sin ningún proceso de discusión”, lamentó y expuso que “las demandas de la sociedad son simples, la gente no llega a fin de mes y se está endeudando para comprar comida”.

Acto seguido, consignó que “los gremios han terminado negociando salarios por debajo de la inflación”, mientras que “en el sector público el salario es miserable y van a seguir echando personas”.

En torno a la proyección electoral, avizoró que “si esto se fragmenta, el resultado está sellado. La provincia de Buenos Aires es central en la creación de un nuevo frente”.

“Todavía no hay un ideario para poner arriba de la mesa de los argentinos y aventurarnos con fórmulas y nombres es un error”, pero “el peronismo tiene cuadros técnicos muy formados”, cerró.