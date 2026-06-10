Rechazo del FIT al discurso de Milei: “Modelo de la mentira facho-libertaria”

Los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, estuvieron presentes en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional y criticaron duramente el discurso del presidente Javier Milei.

“La apertura legislativa que escuchamos de Milei en realidad es un modelo de la mentira de la batalla cultural facho libertaria”, planteó Pitrola.

En este sentido, expuso que “mintió con la deuda, mintió con la desocupación, no toma en cuenta que han cerrado 22 mil empresas, que los obreros de Fate están ocupando la fábrica contra los despidos, que Tierra del Fuego se hunde entera, no dio ninguna salida a los problemas de la total caída del ingreso de la población”.

“Probablemente este discurso donde él festeja que va a ser un año histórico, en realidad termine con el pueblo acusándolo de ser un dictador entreguista del país y de encarnar el más antiobrero y antipopular de los gobiernos. Porque cuando dijo ‘me van a acusar de dictador’, bueno, por algo lo dijo”, deslizó.

Y remató: “Nosotros nos vamos conformes de haberle gritado en la cara a Milei lo que son: el peor gobierno y el más enemigo de los trabajadores que hemos tenido”.

Abrí Fate, dejá de cerrar empresas le gritamos a la brutal mentira de Milei de que decrece el desempleo. Se lo gritamos a él y a los dos bufones del palco El Gordo Dan y Caputo, el monotributista. — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) March 2, 2026

Por su parte, Del Plá afirmó que “desde el Frente de Izquierda vinimos a denunciar el avance de Trump en Medio Oriente, vinimos a denunciar el cierre de Fate, a denunciar la reforma laboral esclavista y todo el sometimiento al imperialismo yanqui y al gobierno sionista de Israel”.

“Toda la descripción que hizo Milei fue de otro país, parecía de Narnia, porque no tiene nada que ver con la realidad de lo que pasa cuando cae el salario, cuando cae el consumo, cuando cierran las empresas, cuando lo que crece es el hambre y lo vemos en todas las plazas con la gente comiendo desesperada mientras se ha cortado la comida a los comedores”, puntualizó la legisladora del PO.

Acto seguido, indicó que “más que nunca el país real se impone y por eso están los trabajadores de Fate peleando, los trabajadores en el sur peleando y, como lo único concreto que dijo fue que va a atacar a fondo la educación pública, se va a encontrar con la comunidad educativa enfrentándolo para defenderla”.

Milei dice que "robar está mal".

Que le avise a la hermana.#AsambleaLadoB — Romina Del Plá (@RominaDelPla) March 2, 2026

“Esta irrealidad que trató de presentar Milei la gente sabe que es una mentira y muchos ya están pensando que tienen que organizarse para enfrentarla”, remató Del Plá.