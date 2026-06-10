miércoles 10 de junio de 2026 - Edición Nº4463

Política | 2 mar 2026

Ecos de la Asamblea

Milei: “El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia”

“Es peor que el primer peronismo. Porque el primer peronismo se dio en un contexto histórico particular y todo el mundo supo el daño que hizo”, planteó el Presidente.

Javier Milei.
TAGS: JAVIER MILEI, ASAMBLEA LEGISLATIVA, SESIONES ORDINARIAS

El presidente de la Nación, Javier Milei, justificó sus ataques a la oposición en pleno discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y afirmó que estaba dirigiéndose “a la bancada kirchnerista, porque son la combinación de  groseros e ignorantes”.

“No sólo gritan mientras uno está hablando, tratando de  generar todo tipo de cosas anómalas, sino que además las cosas que dicen  son de una brutalidad tan grande que uno no se las puede dejar pasar”, se quejó el líder libertario en declaraciones a LN+

En igual tono, sostuvo que “el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia. Es peor que el primer peronismo. Porque el primer peronismo se dio en un contexto histórico particular y todo el mundo supo el daño que hizo. Hasta el propio Perón se arrepintió de eso”.

“Ellos hicieron lo mismo, pero con las herramientas del siglo XXI. Y lo peor que  hicieron fue destrozar la cultura. Destrozaron la cultura del trabajo”, anexó el mandatario.

Y completó: “Nos habían asaltado los inmorales. La realidad es que si usted no les contesta es como cierta materia, si usted le tira kerosene, se agranda”.   

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