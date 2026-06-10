Milei: “El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia”

El presidente de la Nación, Javier Milei, justificó sus ataques a la oposición en pleno discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y afirmó que estaba dirigiéndose “a la bancada kirchnerista, porque son la combinación de groseros e ignorantes”.

“No sólo gritan mientras uno está hablando, tratando de generar todo tipo de cosas anómalas, sino que además las cosas que dicen son de una brutalidad tan grande que uno no se las puede dejar pasar”, se quejó el líder libertario en declaraciones a LN+.

🔴 Exclusivo: Javier Milei habla en LN+



El Presidente explicó que interrumpió su discurso para dirigirse a la bancada kirchnerista. "Son la combinación de groseros e ignorantes", expresó. pic.twitter.com/jMKXMRO4YA — La Nación Más (@lanacionmas) March 2, 2026

En igual tono, sostuvo que “el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia. Es peor que el primer peronismo. Porque el primer peronismo se dio en un contexto histórico particular y todo el mundo supo el daño que hizo. Hasta el propio Perón se arrepintió de eso”.

“Ellos hicieron lo mismo, pero con las herramientas del siglo XXI. Y lo peor que hicieron fue destrozar la cultura. Destrozaron la cultura del trabajo”, anexó el mandatario.

Y completó: “Nos habían asaltado los inmorales. La realidad es que si usted no les contesta es como cierta materia, si usted le tira kerosene, se agranda”.