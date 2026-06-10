Martínez condenó el mensaje de Milei: “Parecía bajo los efectos de un brote psicótico”

El titular del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, repudió el tenor del mensaje brindado por el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, al cual tachó de “patético”.

“Cada coyuntura requiere una actitud distinta por parte de la oposición. A diferencia del año pasado, todos los otros bloques políticos querían escuchar a Milei”, contextualizó en declaraciones a Radio 10 y Radio Con Vos.

En este sentido, afirmó que “logramos que los argentinos y las argentinas vean a Milei tal cual es. El Milei realmente existente es este Milei violento, agresivo, descalificador, con insultos permanentes”.

“En un momento donde millones de argentinos padecen el problema del empleo, los bajos salarios, las PyMEs que no arrancan o cierran, la industria abandonada y el comercio que no vende, Milei elige la descalificación y el agravio”, enumeró el legislador santafesino.

Acto seguido, advirtió que “no le dio ningún mensaje de expectativa ni de esperanza a los argentinos. Quedó desnudo el Presidente de la Nación”.

“Lo que en algún momento pudo parecer razonable, hoy cae muy pero muy mal a una amplia mayoría del pueblo argentino”, acotó Martínez.

🏛️ Germán Martínez condenó el mensaje de Javier Milei en la Asamblea Legislativa: “Parecía bajo los efectos de un brote psicótico”



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Asimismo, alertó sobre un hecho de extrema gravedad institucional: “El Presidente ya se pone en jefe de la Justicia argentina y ya está diciendo cómo van a terminar causas que involucran a la expresidenta”.

“Queda claro que la Justicia en contra de Cristina Fernández de Kirchner la maneja Javier Milei. Milei es el jefe del antiperonismo en la Argentina y va a utilizar todos los recursos de poder contra sus adversarios”, recalcó.

En igual tesitura, el jefe de la bancada de UxP en la Cámara baja consignó que “ha vuelto la persecución contra el peronismo. Nunca se fue, pero ahora vuelve con fuerza”.

“Se recrea lo que hizo Macri en su momento: una justicia limitada, autolimitada, callada y silenciada”, arremetió el parlamentario opositor.

Del mismo modo, sostuvo que “este Milei fascista es el que no solo descalifica e insulta, sino el que utiliza todos los recursos del poder contra el que piensa distinto”.

“Es muy preocupante tener un presidente sacado, exaltado, sin control de sí mismo, tomando decisiones de enorme trascendencia. Hay que preguntarse si realmente está en condiciones de ejercer la presidencia con serenidad, ecuanimidad y temple. Parecía una persona bajo los efectos de un brote psicótico”, sentenció.