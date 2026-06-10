Pagano reveló que “el Gobierno no hizo ninguna gestión para rescatar a Gallo”

La diputada nacional Marcela Pagano aclaró, pese a lo declamado desde la Casa Rosada, que “el Gobierno no hizo gestión alguna para rescatar a Nahuel Gallo ni a ningún otro argentino”.

“El Gobierno no estaba al tanto del caso de ‘Chiqui’ Tapia”, puntualizó en torno a la iniciativa de repatriación motorizada por la AFA.

Del mismo modo, sostuvo que “hubo otros tantos argentinos que la prensa no sabía que estaban capturados en Venezuela y el Gobierno no hizo nada para repatriados”.

“Soy testigo de que Delcy Rodríguez quiso liberar a Nahuel Gallo desde el día dos que asumió”, enfatizó Pagano en declaraciones a Delta 90.3.

“En el caso de Nahuel Gallo nadie lo reclamó oficialmente, no hubo gestiones de este tipo” y “tampoco la embajada de Brasil pidió por Nahuel Gallo”, acotó la exintegrante del bloque de La Libertad Avanza.

Así las cosas, recalcó: “El único canal oficial lo hicimos desde la política y lo pude hacer yo” pues “no había interés en retornar a Argentina, el problema de Nahuel era hacerlo regresar”.

“Gracias a la gestión de la AFA tuvimos el avión que se necesitó para traer a Nahuel Gallo”, completó.

En torno al mensaje brindado por Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, disparó: “Iba a ver un sketch donde el Presidente iba a hacer constantes declaraciones agresivas contra al kirchnerismo”.

📻 #Coworking | 📞 @Marcelampagano: "Decidí no ir a la apertura de sesiones porque estaba arreglado entre Martín Menem y Germán Martínez que iba a haber un sketch, donde el presidente iba a hacer alusiones al kirchnerismo y parte de esa bancada iba a responder" — DELTA 90.3 (@delta903fm) March 2, 2026

“Estaba todo preparado y eso refleja la situación en la que estamos en el Parlamento. Fue un discurso más para pelearse con diputados que estaban ahí en el Senado”, cerró Pagano.