Adorni ensalzó el mensaje de Milei porque “nos marca el camino”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ensalzó el mensaje brindado por Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y afirmó que “de las tres aperturas de sesiones que que vivimos junto al Presidente, creo que ha sido el más el más determinante y el más contundente”.

“Es bueno siempre recordar de dónde venimos y es bueno recordar cuál fue el país que nos dejaron”, exclamó el ministro coordinador en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, deslizó que “a los que gritaban y que insultaban desde las bancas kirchneristas, es bueno recordarles en la cara qué es lo que nos dejaron. Gritar cuando cuando dejaron un país en ruina no daba”.

“Marca un camino legislativo, pero más allá de eso, marca también el camino de hacia dónde estamos yendo. No solo por la agenda legislativa, sino por por seguir avanzando internamente en todas las reformas que tenemos pensadas y para lo que la gente nos ha votado”, anexó el titular de la mesa ministerial.

“Como cualquier persona, el Presidente tiene derecho a defenderse cuando lo agreden. Ver la magnitud de los agravios que recibía en un evento institucional, ver que representan a los argentinos insultando y agraviando, ir contra la investidura presidencial es lastimoso”, acotó Adorni.

🗣️ “El presidente tiene derecho cuando lo agreden a defenderse”, Manuel Adorni respaldó a Javier Milei tras su cruce con los legisladores kirchneristas en el Congreso.



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De todos modos, dijo que “es parte de la gente que nos hundió en la en la más absoluta miseria; fue un espectáculo dantesco ver al al kirchnerismo hablar de desocupación, hablar de pobreza y gritar. La verdad que es insólito. Suena surrealista cuando tienen a la líder presa”.

“Si esta gente se siente agredida porque le dicen porque le dicen chorros, allá ellos. Lo cierto es que, repito, tienen a su jefa en en prisión por corrupción”, cerró.