Baradel pasó de hacer paro a estar en primera fila para escuchar a Kicillof

Entre las distintas figuras que asistieron a la Legislatura bonaerense para escuchar la apertura de sesiones a cargo del gobernador Axel Kicillof, se destacó la presencia del sindicalista Roberto Baradel.

El titular del SUTEBA llegó pasadas las 17 horas al parlamento provincial y se ubicó en uno de los palcos principales de la Cámara de Diputados previo a la llegada de Kicillof al recinto.

A su lado se encuentran uno de los titulares de la CGT, Octavio Argüello, el extitular cegetista Héctor Daer, el titular de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, entre otros.

La paradójica presencia del gremialista docente se dio luego del paro de maestros llevado a cabo en toda la provincia, a raíz del magro ofrecimiento salarial de la Provincia.

Fue la primera medida de fuerza de los gremios desde que Kicillof llegó a la Gobernación, y el accionar del titular del SUTEBA demuestra que debió ceder ante el reclamo y la presión de las bases.