Tremendo cruce entre Petri y Villarruel: de “golpista” a “cosplayer”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, arremetió con fiereza contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien señaló por apostar “al fracaso de este Gobierno”.

Ni lerda ni perezosa, la titular del Senado le respondió a través de las redes sociales y lo responsablizó por el presunto “desfalco de la obra social” de los militares.

Al aludir a la actitud de la número dos del Poder Ejecutivo durante la Asamblea Legislativa, Petri fue tajante: “No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, porque ha estado fuera de lugar durante dos años”.

“Cuando vos te ofrecés a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”, inquirió el exministro de Defensa.

En igual tono, consignó en declaraciones a TN que “cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

🥊 “VILLARRUEL ESTUVO FUERA DE LUGAR DURANTE 2 AÑOS, SE OFRECIÓ A LA OPOSICIÓN PARA SER UNA ALTERNATIVA”



“SE RELAMÍA POR SENTARSE EN EL SILLÓN DE RIVADAVIA, APOSTÓ AL FRACASO DE MILEI”



EL DIPUTADO DE LLA LUIS PETRI LE RESPONDE A LA VICEPRESIDENTA VICTORIA VILLARRUEL EN TN…

En igual tenor, el parlamentario oficialista sostuvo que “Villarruel fue funcional a la oposición” y “sin lugar a dudas debe haber pensado” ocupar la Presidencia.

“Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”, bramó el legislador mendocino.

Además, consideró que “no ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Cuando vos tenés que sostener a un Gobierno”.

Tras estas virulentas críticas , Villarruel disparó a través de X: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

Y Petri retrucó en la misma red social: “Yo te conozco por golpista”.

Pero la vicepresidenta retomó su descargo: “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y qué hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”.

“Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, completó.