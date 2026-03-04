Intendenta camporista le reprochó a Kicillof no haber hablado de la “detención ilegal” de CFK

La jefa comunal de Quilmes en uso de licencia y diputada provincial de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, se pronunció “preocupada” porque el goberndor Axel Kicillof “no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina Kirchner” durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

“Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”, fustigó.

Vale mencionar que el mandatario no utilizó el término “proscripción”, pero sí habló de “persecución judicial y condenas injustas”.

Apertura del período 154° de sesiones ordinarias en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/jgXUg1h2qw — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 2, 2026

Por otra parte, a través de un comunicado, Mendoza volvió a objetar la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones el año pasado.

“Coincidimos en que no hay solución provincial para la crisis nacional y, de hecho, lo sostenemos en nuestras acciones. Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional. De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025”, puntualizó.

Así las cosas, dio cuenta que “los concejos deliberantes no frenan las leyes de destrucción que manda Milei al Congreso nacional”.