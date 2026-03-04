Julián Domínguez condenó insultos de Milei: “Prostituye la institucionalidad”

El expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, criticó la actitud pendenciera del presidente Javier Milei en el marco de la Asamblea Legislativa y consideró que el peronismo debió haber tenido una reacción más contundente ante los agravios dirigidos a Cristina Fernández de Kirchner y a la memoria de Néstor Kirchner.

“Yo fui presidente de la Cámara y doy una opinión personal: el peronismo se tendría que haber levantado y haberse ido. El Presidente no puede prostituir la institucionalidad de la Nación ni faltarle el respeto a la oposición como lo hizo”, fustigó en declaraciones a Radio 10.

De todos modos, sostuvo que “la tarea de Germán Martínez al frente del bloque es impresionante. Ha logrado contener un espacio que, mayoritariamente, se mantuvo unido en medio de semejante imbecilidad, perversidad y torpeza republicana”.

🏛️ Germán Martínez condenó el mensaje de Javier Milei en la Asamblea Legislativa: “Parecía bajo los efectos de un brote psicótico”



💬 “Hay que preguntarse si realmente está en condiciones de ejercer la presidencia con serenidad, ecuanimidad y temple”, expuso el jefe del bloque… pic.twitter.com/YVnohPBooh — ANDigital (@ANDigitalOK) March 2, 2026

Al aludir puntualmente a la situación judicial de la expresidenta, indicó que “lo que exteriorizó el Presidente, con la torpeza que lo caracteriza, es que Cristina es una presa política perseguida por este Gobierno”.

“Asume para sí la función judicial, la legislativa y la ejecutiva. Es una locura desde el punto de vista institucional. Es autoritarismo pleno, buscar convertirse en rey, en emperador de un Estado absolutista”, lamentó el exministro de Agricultura.

En igual tono, evaluó que Milei “utiliza la perversidad, la infamia y la descalificación para justificar que no tiene nada para ofrecerle a la Nación”.

“Cuando se miró frente al espejo de su propia gestión, perdió todo tipo de intensidad porque no tiene nada para decir”, anexó Domínguez.

Así las cosas, consideró que “no podemos aceptar mansamente marchar al precipicio de la historia. Este Presidente está llevando a la Argentina a una caída que no tiene piso”.

“Hay que mirar las muertes de mayores de 65 años, el suicidio juvenil, la falta de un proyecto de país”, alertó.

“No hay ningún argentino que pueda decir que con los gobiernos del peronismo estuvo peor que en el presente. En el mano a mano nadie te va a decir que vivía peor que ahora”, aseguró el dirigente oriundo de Chacabuco.

Finalmente, manifestó que “no está en juego el peronismo, está en juego el destino de la Argentina. O interpretamos una nueva mayoría social, productiva y cultural, o el peronismo no tiene razón de ser”.

“Es la unidad del poliedro del que hablaba Francisco: cada parte es importante. El que quiera conducir tiene que tener la capacidad de conducir lo diverso”, sumó.

Y convocó a “salir a la calle, caminar y poner todo el esfuerzo vital al servicio de dejarle a las próximas generaciones un país que pueda reencontrarse en un destino común. Defender el trabajo, la producción y la industria para que los chicos no se maten ni se vayan del país”.